Datça açıklarında 21 kaçak göçmen kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Datça açıklarında 21 kaçak göçmen kurtarıldı

DHA

Datça açıklarında 21 kaçak göçmen kurtarıldı


Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 21 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 4 Eylül saat 15.51'de Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 21 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 
 DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL
2021-09-07 20:17:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayıp genç kız kömürlükte bulundu (2)
YEREL HABERLER Kayıp genç kız kömürlükte bulundu (2)
Marmaris’te 32 göçmen kurtarıldı Muğla’nın Marmaris ilçesinde lastik bot içerisinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.
YEREL HABERLER Marmaris’te 32 göçmen kurtarıldı Muğla’nın Marmaris ...
Kayıp genç kız kömürlükte bulundu
YEREL HABERLER Kayıp genç kız kömürlükte bulundu
Avustralyalı milyarderin yatı Bodrum’da Mariah Carey’in eski nişanlısının yatı Bodrum açıklarına demirledi
YEREL HABERLER Avustralyalı milyarderin yatı Bodrum’da Mariah ...
Elleri arkadan kelepçeli, ağzı bantlı, başında poşetle bulunan Kristina’nın ölüm nedeni ortaya çıktı
YEREL HABERLER Elleri arkadan kelepçeli, ağzı bantlı, başında ...
Moğolistan ile Bodrum arasında İyi Niyet Protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Moğolistan ile Bodrum arasında İyi Niyet Protokolü ...
Fethiye 100 Yaş Evi’nde yüzler gülüyor Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 60 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal yaşama daha aktif katılmalarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla Fethiye ilçesinde oluşturduğu 100 Yaş Evi’nde yüzler gülüyor.
YEREL HABERLER Fethiye 100 Yaş Evi’nde yüzler gülüyor Muğla ...
Bodrum Kaymakamı Bayar, göreve başladı
YEREL HABERLER Bodrum Kaymakamı Bayar, göreve başladı
Belediye ekipleri okullarda dezenfeksiyon çalışması başlattı
YEREL HABERLER Belediye ekipleri okullarda dezenfeksiyon çalışması ...
Özel uçaklarla gelip 3 gün 3 gece düğün yaptılar
YEREL HABERLER Özel uçaklarla gelip 3 gün 3 gece düğün yaptılar
Üreticiler arıların ölmemesi için mücadele veriyor Küresel iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle zor günler geçiren çam balı üreticileri orman yangınlarının da buna eklenmesi ile arılarının ölmemesi için kovanlara sürekli şeker şurubu ilave ediyor
YEREL HABERLER Üreticiler arıların ölmemesi için mücadele ...
Pandemi ören yeri ve müzeleri de etkiledi 2019 yılında 983 bin kişinin ziyaret ettiği Muğla’daki müze ve ören yerlerini 2020 yılında 471 bin 960 kişi ziyaret etti.
YEREL HABERLER Pandemi ören yeri ve müzeleri de etkiledi 2019 ...
Marmaris'te yangın mağdurlarına psikolojik destek
YEREL HABERLER Marmaris'te yangın mağdurlarına psikolojik destek
Jandarmadan trafik ve maske-mesafe denetimi
YEREL HABERLER Jandarmadan trafik ve maske-mesafe denetimi
Bodrumspor'a genç takviye
YEREL HABERLER Bodrumspor'a genç takviye
Datça’da 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Datça’da 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
Pınar Gültekin cinayetinde yeni iddianame Muğla’da erkek arkadaşı Cemal Mevtin Avcı tarafından yakıldıktan sonra varile konularak üzerine beton dökülerek öldürülen Pınar Gültekin cinayetinde katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın annesi, babası, iş ortağı ve eski karısı hakkında iddianame hazırlandı
YEREL HABERLER Pınar Gültekin cinayetinde yeni iddianame Muğla’da ...
Dünyanın tek zurna Festivali başladı Dünya’da sadece Muğla’da düzenlenen Uluslararası ZurnaZen Festivali’ne 18’i Türk, 4’ü yabancı 22 zurna ustasının katılımı ile başladı
YEREL HABERLER Dünyanın tek zurna Festivali başladı Dünya’da sadece ...
Pınar Gültekin cinayetinde 4 şüpheli daha yargılanacak 
YEREL HABERLER Pınar Gültekin cinayetinde 4 şüpheli daha ...
Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Yanan köyün meydanında çocuklar için sinema kuruldu
YEREL HABERLER Yanan köyün meydanında çocuklar için sinema kuruldu
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Marmaris’te öğrenciler okullarına, öğretmenler öğrencilerine kavuştu
YEREL HABERLER Marmaris’te öğrenciler okullarına, öğretmenler ...
154 bin 532 öğrenci ders başı yaptı
YEREL HABERLER 154 bin 532 öğrenci ders başı yaptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.