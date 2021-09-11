Üniversite’de Tıp ve Diş Hekimliği hariç ders başı bir hafta ertelendi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi haricindeki bölümlerde ders başı 27 Eylül tarihine ertelendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde daha önce 20 Eylül olarak açıklanan eğitim ve öğretim yılı başlangıcı Tıp ve Diş Hekimliği bölümleri hariç bir hafta ertelendi.

MSKÜ Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri 20 Eylül’de ders başı yaparken, bu bölümlerin dışındaki tüm bölümlerde ders başı bir hafta ertelenerek ders başı yapılacak tarih 27 Eylül olarak belirlendi.

Erteleme ile ilgili Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, “Üniversitemize yeni kayıt olan ve mevcut öğrencilerimizin KYK yurt müracaatlarına ilişkin yerleştirme takvimi doğrultusunda yaşanması muhtemel barınma sorunları göz önünde bulundurularak Üniversitemiz akademik takviminde 20 Eylül 2021 olarak ilan edilen derslerin başlama tarihi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç Üniversitemizin diğer tüm birimlerinde bir hafta ertelenerek 27 Eylül 2021 olarak edğiştirilmiştir” denildi.

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