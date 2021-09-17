Belediye ekiplerinden su taşkını ve sel riskine karşı önlem

Bodrum Belediyesi, yarımada genelinde tüm menfez, mazgal ve yağmur suyu hatlarında temizlik çalışmalarına başladı.



Yaklaşan sonbahar mevsiminde etkili olması beklenen sağanak yağışlar öncesi yağmur suyu hatları ile ızgara ve mazgalların temizlik çalışmaları sürdürülüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan temizlik çalışmaları Bodrum’un tüm cadde ve sokaklarında devam edecek.



Ekipler yaklaşan kış ayları öncesinde yağmursuyu giderlerinin bozuk veya yıpranmış yağmursuyu ızgaralarını yenileyerek, hatların temizlik ve bakımlarını yapıyor. Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kiralanan vactor kanal açma aracıyla yağmur suyu hatlarından ve mazgallardan su geçişini engelleyen gelişigüzel atılan çöpler, pet şişe, izmarit atıkları, ıslak mendil, kuru ağaç dalları, toprak, hafriyat kalıntıları ve çeşitli materyaller temizlendi, hatlar tazyikli suyla yıkandı. Ekipler Bodrum Merkez, Kumbahçe, Umurça, Çarşı ve Türkkuyusu Mahalleleri'nde bulunan menfez, mazgal ve yağmur suyu hatlarında çalışmalarına devam ediyor. Su taşkınlarının önüne geçmek amacıyla, yapılan temizlik çalışmaları ile hatların sağlıklı bir şekilde çalışması sağlanırken, yağışlardan dolayı meydana gelebilecek olası su taşkınlarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.



Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kış ayları boyunca aşırı yağışlarda sorun yaşanmaması için çalışmaların süreceğini ifade etti. Başkan Aras, “Su taşkını ve sel riskine karşı önlemlerimizi alıyoruz. Ekiplerimiz, ilçe genelinde tüm yağmur suyu hatları, mazgallar ve derelerde temizlik çalışmaları yaparak gerekli tedbirleri alıyor. Halkımızın zarar görmemesi için büyük bir dikkat ve titizlikle çalışıyoruz” dedi.

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