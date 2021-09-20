Okullar bölgesinde denetimler üst seviyede

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Jandarma öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla okul çevrelerinde okullar bölgesinde gün boyu denetimlerini sürdürüyor.



İlçe Jandarma Komutanlığı ile Değirmenbaşı Karakol Komutanlığı ekipleri, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik Eldirek Mahallesi Değirmenbaşı mevkiindeki okullar bölgesinde sabah görev alıyor. Gün boyu okullar bölgesinde asayiş, trafik, istihbarat, narkotik ile kaçakçılık ekipleri görev yapıyor. Ağaçlık alanlara da öğrencilerin ve vatandaşların girişini engelleyen ekipler, öğrencilerin güvenliği için bölgede uygulama yapıyor. Ekiplerin, eğitimöğretim dönemi boyunca bölgede denetimleri sürdüreceği belirtildi.

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