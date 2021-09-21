Jandarma, 1,5 milyon dolarlık yakut yüzüğü satılmak istenirken ele geçirdi



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, alıcı gibi davranarak 2 şüpheliye suçüstü yapan jandarma ekipleri, Roma dönemine ait, piyasa değerinin 1,5 milyon dolar olduğu değerlendirilen aslan motifli yakut yüzük ile 3 bronz sikke ele geçirdi.

Muğla ve Menteşe jandarma komutanlıkları ekipleri, 2 kişinin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. Bunun üzerine alıcı gibi davranan ekipler, T.B. ve İ.A. ile irtibata geçerek buluşma yeri belirledi. Ekipler, Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi'ndeki buluşma noktasında 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda Roma dönemine ait, piyasa değerinin 1,5 milyon dolar olduğu değerlendirilen aslan motifli yakut yüzük ile 3 bronz sikke ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.B. ve İ.A., adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, tarihi eserler de Muğla Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2021-09-21 17:51:36



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