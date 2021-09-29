Uluslararası gıda kaybı ve israfı farkındalık günü

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından 29 Eylül tarihi Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü olarak kutlanıyor.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, gıda israfını önlemek adına 13 ilçede çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Saylak, “29 Eylül tarihini Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü olarak kutlamaktayız. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bugün 13 ilçemizde okullarda gıda israfına yönelik farkındalık çalışmalarını yürütüyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinesinde de bir yıldan fazla süredir Türkiye’de gıda kayıp ve israfı ile mücadele kapsamında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) desteği ile hayata geçirilen ‘Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık’ projesi ile ilgili çalışmalarına devam ediyoruz. Gıda israfına yönelik mücadelede ülke olarak dünyaya örnek bir çalışma sergiledik” dedi.

Bir taraf obezite ile mücadele bir tarafta açlık

Dünyanın bir yanında obezite tehdidi altında olan ülkeler ve ciddi gıda israfı varken, bir diğer yanında maalesef açlık çeken ve hatta açlıktan ölen insanlar bulunduğunu belirten Saylak, “Dünyada son 30 yılda obez kişi sayısının 857 milyon insandan 2 milyar insana ulaştığı, obezli bir kişinin sağlık harcamasının diğerlerine göre 2,5 kat daha fazla olduğunu OCED kayıtlarında görebiliyoruz. Ayrıca OECD ülkelerinde obezite kaynaklı hastalıkların tedavisinin, toplam sağlık harcamalarının yüzde 8,4'ünü oluşturduğu ve yine aynı rapora göre, 2020'den 2050 yılına kadar obezite kaynaklı harcamaların sağlık harcamalarına ayrılan bütçenin yüzde 20’sini kapsayacağı tahmin ediliyor” dedi.

“Gıda israfını önleyerek hayat kurtarabiliriz”

Gıda israfını önleyerek hayat kurtarılabileceğinin altını çizen Muğla Tarım ve Orman Müdürü Saylak, “Bakanlığımızın başlattığı 7Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık’ projesi ile toplumumuzda bu konuda farkındalık oluşturmaya çalıştık. Başta Sayın Valimiz Orhan Tavlı’nın katılımı ve desteği ile tüm ilçelerimizde kampanyamızı tanıtarak bu proje kapsamında yürütülen ‘Sende Söz Ver’ kampanyasına vatandaşlarımızı dahil ettik. İlimizdeki tüm İlkokul öğrencilerine yönelik olarak ‘’Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık’ kampanyası kapsamında gıda israfının önlenmesi ve farkındalığının arttırılması için resim yarışması düzenlendik ve dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenledik” dedi.

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