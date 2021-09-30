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Muğla Arısının performans değerlendirildi İklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle bölgeye adapte olmuş ‘Amerikan Yavru Çürüklüğüne Karşı Islah Edilmiş Muğla Arısı’ projesi değerlendirme toplantısı yapıldı.

İHA

Muğla Arısının performans değerlendirildi İklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle bölgeye adapte olmuş ‘Amerikan Yavru Çürüklüğüne Karşı Islah Edilmiş Muğla Arısı’ projesi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan Tarım ve Orman Bakanlığı TAGEM tarafından desteklenen ve Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği ile ortaklaşa yürütülen ‘Amerikan Yavru Çürüklüğüne Karşı Islah Edilmiş Muğla Arısı’ projesi ara değerlendirme toplantısı yapıldı.
Toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mustafa Akıskalı, 13 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden ilgili teknik personel ile arıcılar katıldı.
Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak açılışta yaptığı konuşmada, her geçen gün iklim değişikliği kendini daha çok hissettirdiğini belirterek, “İklim değişikliği arıcılık faaliyetlerini de etkilemektedir. İklim değişikliğine karşı bölgeye adapte olmuş yerli ekotiplerle çalışmalarımızı yürütmemiz çok önemlidir. Çünkü bölgeye adapte olmuş ekotip mevsimsel etkilere daha dirençli olup verim açısından da üstündür. Bu amaçla ilimiz genelinde Bakanlığımız TAGEM’in desteği ve paydaşımız Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği ile ortaklaşa ‘Amerikan Yavru Çürüklüğüne Karşı Islah Edilmiş Muğla Arısı’ projesini yürütmekteyiz. Proje kapsamında şimdiye kadar 80 üreticimize toplam 400 ana arı ve ailesi dağıtımını gerçekleştirdik. 2020 ve 2021 yıllarında 40 üreticimize dağıttığımız 120 doğal ve 80 suni döllenmiş ana arıların, işletmede belirlenen kontrol grubu ile karşılaştırmalı olarak yumurtlama, yavru gözü temizlik davranışları (pin testi) ve koloni gelişimi gibi kriterleri yönünden takibi sağlanan üreticilerimizle değerlendirme toplantısını yapıyoruz. Bu toplantı vesilesiyle, küresel ısınmanın Basra üzerine ve ilimizde Ağustos ayında yaşanan yangın afetinin arıcılık faaliyetleri üzerine etkilerini görüşeceğiz. Bal üretimi yanında diğer arı ürünlerinin üretiminin geliştirilmesi ve artırılması konularında da üreticilerle istişarede bulunacağız. Muğla’da arıcılığın gelişmesi için elimizden geleni hep birlikte yapacağız” dedi.
Toplantı sonunda proje kapsamında arıcılara maske, körük ve el demirinden oluşan Mondirin takımı dağıtımı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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