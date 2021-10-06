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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erasmus okullar arası değişim ortakları Bodrum’da

İHA

Erasmus okullar arası değişim ortakları Bodrum’da

Erasmus Programı Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (KA229) faaliyeti kapsamında kabul edilen “European School forSustainable Development” isimli projenin 6 ortağından biri olan Türkiye, diğer 5 ortak ülke temsilcilerini Bodrum’da ağırladı.

2020 yılı teklif çağrısı döneminde Macaristan koordinatörlüğünde kabul edilen proje, tüm dünyada açlık ve yoksulluğa son vermek, iklim değişikliği ile mücadele etmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, nitelikli eğitimi, sorumlu üretim ve tüketimi yaygınlaştırmak gibi 17 ana başlıktan oluşan sosyal, kültürel ve ekolojik meselelerin çözümüne odaklanıyor. Proje kapsamında ortak ülkeler içerisinde yer alan Hırvatistan, Macaristan, Romanya ve Litvanya ülkelerinden gelen öğrenciler ve öğretmenler Bodrum Belediyesi’ni ziyaret etti.

Dünyadaki değişimden eğitim de payını aldı
Ziyaret Bodrum Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilen törenle başladı. Törende Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ve Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz konuşma yaptı.
Akmeşe, yaptığı konuşmada yaşadığımız dönemde dünyanın çok hızlı bir değişim ve dönüşümün içerisinde bulunduğunu, eğitim sektörü ve algısının bu değişim ve dönüşümden payını almak durumunda olduğunu belirtti.
Halil İbrahim Akmeşe’nin ardından konuşma yapan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ise, küreselleşmenin hayatımızın her alanında sebep olduğu ciddi değişim ve dönüşümlerin, eğitim noktasında da yaptığı etkiye vurgu yaptı.

“Eğitimin uluslararası boyutta güncellenmesi gerekiyor”
Yılmaz konuşmasının devamında şöyle ekledi: "Sanayi, teknoloji ve bilimdeki değişiklikler eğitimin uluslararası boyutta güncellenmesi gerektiğini yeniden ortaya çıkarmıştır. Bodrum Belediyesi olarak bizler, bilim temelli, çevreye duyarlı, yerel değerleri ön plana çıkaran tüm projelerin yanındayız. Bodrum ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait bilimsanat ve eğitim merkezimizin gerçekleştirdiği bu projede emeği geçen proje yöneticisine, idaremize, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve öğretmenlerimize bu duyarlılıklarından dolayı ayrıca teşekkür ederiz. Küreselleşmeyle ortaya çıkan büyümenin doğal kaynakları ciddi şekilde ortadan kaldırması ve bu büyümeden kaynaklı ortaya çıkan sorunlarla ilgili sürdürülebilirlik konusunun zaruri olması noktasında bu projenin amacına ulaşması en büyük temennimizdir. Bodrum Belediyesi olarak bilim merkezli ve çevreye duyarlı tüm projelerin yanında olacağız. Ayrıca tüm öğretmenlerimizin ve yönetim kademelerimizin de herhangi bir ihtiyaçları olduğunda Bodrum Belediyesi olarak yedi gün yirmi dört saat hazır olduğumuzu bilmelerini isterim. Tekrar hoşgeldiniz, şeref verdiniz. Projemiz Türkiye’mize, Bodrum’umuza ve eğitimimize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Tören halk oyunları gösterisiyle sona ererken misafirler daha sonra Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Merkezi’ni ziyaret etti. Misafirler, burada katı atık geri dönüşümüyle ilgili çalışmalara ve projelere dair bilgi aldı.

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