Bodrum'da açıklarında 25 kaçak göçmen kurtarıldı

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen bottaki 25 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bodrum açıklarında göçmen botu olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Kısa sürede bölgeye giden Sahil Güvenlik botu, bir botta çok sayıda insanın denizde sürüklendiği gördü. Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen bottaki 25 kaçak göçmen, kurtarılarak sahile getirildi. Karaya çıkarılan göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Cavit AKGÜN
2021-10-13 22:58:54
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