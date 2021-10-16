'Anadolu Buluşması-Yerel Medya 2021 Çalıştayı' Marmaris'te başladı



Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS, (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 'Anadolu Buluşması-Yerel Medya 2021 Çalıştayı'nın ikincisi, üç yıl aradan sonra 62 şehirden 400 basın mensubunun katımlıyla 'Yerel medya sorunları ve çözüm önerileri' adı altında ilk toplantısını yaptı.

Marmaris Belediyesi ve CHP Genel Merkezi iş birliği ile 'Anadolu Buluşması-Yerel Medya 2021 Çalıştayı' beş yıldızlı bir otelde 62 şehirden gelen 400 basın mensubuyla bugün başladı. 17 Ekim'e kadar devam edecek buluşmanın bu yıl ki konusu 'Yerel medya sorunları ve çözüm önerileri' olarak belirlendi. Çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başladı. Marmaris'in Covid-19 ve yangınlar nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Ben bu süreçte Marmaris'te bulunan gazeteci arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Marmaris'imizin sesini duyurmak, yangının vahametini gözler önüne serebilmek için gece gündüz demeden bizlerle birlikte canla başla çalıştılar. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. Oktay, yangının ardından maddi yaraların hızla sarıldığını, Marmaris'te yaşamın normale dönmesi için büyük gayret gösterdiklerini söyledi. Oktay, yanan ormanlık alanların tekrar eski haline gelmesi için zamana ihtiyaç olduğunu belirterek, yanan alanlarda hiçbir şekilde turizm, maden veya farklı bir yapılaşmaya izin vermeyeceklerine de vurguladı.

GAZETECİLİK EN ZOR MESLEKLERDEN BİRİ

Türkiye'de gazeteciliğin en zor mesleklerden biri olduğunu söyleyen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, "Toplantının adı 'yerel medya çalıştayı' olsa da burada konuşulan her sorunun evrensel gazetecilik sorunları olduğunu biliyoruz" dedi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ise Anadolu'daki gazetecilerin büyük sorunları olduğunu ifade ederek, medya kurumu sahibi veya çalışanlarının özellikle ekonomik olarak darboğazda olduğunu söyledi. Karaca, "300-500 liraya bir site açanlar siyasetçiyi, belediye başkanını tehdit ediyor. Bunun önüne geçilmesi için, yasasının çıkması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'SORUN AÇIK VE ORTADA"

Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Can Güleryüzlü de "Bazı konular vardır ki anlatılması hem kolay hem de zordur. Kolaydır; çünkü sorun açık, ortada ve kapsayıcıdır; dolayısıyla da herkes soruna ilişkin belli bir düzeyde bilgiye sahiptir. Zordur çünkü yaşananların kapsayıcılığından kaynaklı kanıksanma tehlikesi, diğer bir ifadeyle sıradanlaşması söz konusudur. Halk adına kamu otoritelerini denetleme görevini üstlenen gazeteciliğin sorunları ve sorunlara çözüm geliştirme zorluğu ne yazık ki bu tehlikeyle karşı karşıyadır" açıklamasında bulundu.

'YEREL MEDYA GÜÇLENECEK'

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi de şunları söyledi: "Yerel basın zaten zor durumdayken iki ay önce tasarruf genelgesi yayınlandı. Araç, lojman savurganlığı ile gazete alınması aynı kefede sayıldı. Bugün, Türkiye'nin yerel gazeteleri yaşam savaşı veriyor, denilse yeridir. Herkes 'yerel gazeteler bitiyor mu?' diyor ama ben farklı düşünüyorum. Belki de yerel medya en güçlü olacağı zamanları yaşayacak. Evet, yeter ki baskı değil, destek görelim."

Konuşmalar ardından basın medya temsilcileri gazetecilerle yuvarlak masa adı verilen toplantılar gerçekleştirdi. 400 gazeteci toplantıların ardından günübirlik gezi tekneleri ile Marmaris'in koylarında tura çıkarıldı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2021-10-16 18:26:51



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