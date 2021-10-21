Montenegro’da yapılacak yatırımlar için ilk adımlar atıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Montenegro’da yapılacak yatırımlar için ilk adımlar atıldı

İHA

Montenegro’da yapılacak yatırımlar için ilk adımlar atıldı

Montenegro bakanları Türk iş adamlarından ülkelerine yatırımcı beklediklerini açıkladılar. İş insanı Bülent Kaya ile görüşen yetkililer, inşaat, turizm, tarım, enerji ve sanayi yatırımlarını beklediklerini açıkladılar.
Bodrum’da ve Montenegro’da yaşayan Türk İş insanı Bülent Kaya, Montenegro’da bazı temaslarda bulundu. Tarım, orman ve su yönetimi Bakanı Aleksandar Stiovic ile işadamı Bülent Kaya bir araya geldi. Uzun bir toplantı yapan ülkenin bakanları ve Azka otelin, Azka Müziğin ve Azka İnşaatın yönetim kurulu başkanı Mimar Bülent Kaya ile toplantıda, İnşaat, turizm, tarım, enerji ve sanayi yatırımları hakkında konuşulduğu öğrenildi. Her iki tarafında samimi, yapıcı ve etkileyici konuşmaları neticesinde mümkün olan en kısa sürede adımların atılacağı belirtildi.
Öte yandan geçtiğimiz ay Montenegrodan bir heyet Bülent Kaya ile birlikte Bodrum’u ziyaret etmiş. Gelen heyet Bodrum’a hayran kalmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşini bıçakla öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
YEREL HABERLER Eşini bıçakla öldüren sanık için ağırlaştırılmış ...
Yerli ve yabancı turistler Bodrum’da Gaziantep mutfağına akın etti
YEREL HABERLER Yerli ve yabancı turistler Bodrum’da Gaziantep ...
Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Koya giren yunus sürüsünü balıkçılar görüntüledi
YEREL HABERLER Koya giren yunus sürüsünü balıkçılar görüntüledi
Muğla’da ölen kimsesiz İngiliz’in cenazesini belediye ekipleri kaldırdı
YEREL HABERLER Muğla’da ölen kimsesiz İngiliz’in cenazesini belediye ...
Ekim Geçidi sergisi onbirinci kez kapılarını açtı
YEREL HABERLER Ekim Geçidi sergisi onbirinci kez kapılarını açtı
Trafik ekiplerinden alkol uygulaması Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil, Bölge Trafik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu Kötekli Mahallesinde alkol uygulaması yapıldı.
YEREL HABERLER Trafik ekiplerinden alkol uygulaması Muğla Emniyet ...
Fethiye’de motosiklet kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Fethiye’de motosiklet kazası: 1 ölü
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başladı
YEREL HABERLER Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başladı
Oğuzhan Kemçin davasında polis ve 112 ekibi olay gününü anlattı
YEREL HABERLER Oğuzhan Kemçin davasında polis ve 112 ekibi olay ...
Kuyuya düşen inek kurtarıldı Muğla’nın Milas ilçesinde kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerinin yapmış olduğu çalışma ile kurtarıldı.
YEREL HABERLER Kuyuya düşen inek kurtarıldı Muğla’nın Milas ...
Yelkenler açıldı, rota Çökertme Koyu'na çevrildi
YEREL HABERLER Yelkenler açıldı, rota Çökertme Koyu'na çevrildi
The Bodrum Cup'ta yelkenler Çökertme'ye açıldı
YEREL HABERLER The Bodrum Cup'ta yelkenler Çökertme'ye açıldı
Çilek, kırsal ailelerin geçim kaynağı oldu Muğla’nın kırsal kesimindeki ailelere ekonomik girdi sağlaması için başlatılan ‘Çilek’ projesinde 85 aileye YİKOB tarafından 2 milyon 317 bin TL hibe destek sağlandı.
YEREL HABERLER Çilek, kırsal ailelerin geçim kaynağı oldu Muğla’nın ...
Başkan Gürün, “Üniversite öğrencileri için eğitim desteği başlattık” Başkan Dr. Osman Gürün, üniversite öğrencileri için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitim desteği başlattıklarını açıkladı.
YEREL HABERLER Başkan Gürün, “Üniversite öğrencileri için eğitim ...
Bodrum Köyleri Sarı Yaz Sinema Günleri sona erdi
YEREL HABERLER Bodrum Köyleri Sarı Yaz Sinema Günleri sona erdi
Başkonsolos Gauvin Başkan Aras’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkonsolos Gauvin Başkan Aras’ı ziyaret etti
MUTTAŞ 7 yılda 3 milyon 880 bin yolcu taşıdı Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan MUTTAŞ ile 2014 yılından bu yana Milas-Bodrum ve Dalaman Havaalanlarına toplam 3 milyon 880 bin 592 yolcu taşındı.
YEREL HABERLER MUTTAŞ 7 yılda 3 milyon 880 bin yolcu taşıdı Muğla ...
Fethiye semalarında görsel şölen 21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başladı
YEREL HABERLER Fethiye semalarında görsel şölen 21. Uluslararası ...
Marmaris’te huzur evi sakinleri iki sene sonra ilk kez etkinliğe katıldı
YEREL HABERLER Marmaris’te huzur evi sakinleri iki sene sonra ilk ...
Modifiye araç tutkunları Menteşe’de buluşuyor
YEREL HABERLER Modifiye araç tutkunları Menteşe’de buluşuyor
Kaymakam Kökçü’den orman yangınlarının söndürülmesine katkı sağlayanlara “Teşekkür” ziyareti
YEREL HABERLER Kaymakam Kökçü’den orman yangınlarının söndürülmesine ...
Minik şoförler eğitim parkında eğlenerek öğrendi
YEREL HABERLER Minik şoförler eğitim parkında eğlenerek öğrendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.