Trafikçilere tutanak düzenleme ve kurallara uyum eğitimi

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Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli personele trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenleme trafik kurallarına uyum eğitimi verildi.

Eğitime, Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz, Şehit Ali Gaffar Okkan Toplantı salonunda Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli 38 personel katıldı. Toplantıda personelin tutanak tanziminde dikkat edeceği konular hakkında eğitim verildi.

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