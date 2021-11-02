Marmaris ve Fethiye'de 126 kaçak göçmen kurtarıldı



Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunan askerleri tarafından Türk karasularına geri itilen 80 kaçak göçmen ile Yunanistan'ın Rodos Adası diye Yassıca Burnu'na bırakılan 46 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dün, can salı içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu ihbarları üzerine harekete geçti. Devriye gezen hücumbotlar ilk olarak Marmaris'e 65 kilometre mesafedeki Bozburun Mahallesi Serçe ile Bozukkale mevkii açıklarında, 12.00 ile 15.20 saatleri arasında 4 ayrı can salındaki toplam 80 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenlerin, Yunan askerleri tarafından Türk karasularına geri itildikleri belirlendi.

RODOS ADASI DİYE YASSICA BURNU'NA BIRAKMIŞLAR

Dün saat 12.00 sıralarında ise Fethiye ilçesinin Yassıca Burnu mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede bir grup kaçak göçmen bulunduğu ihbarı üzerine Türk Sahil Güvenlik hücum botları bölgeye hareket etti. Yassıca Burnu'na gelen ekipler 46 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenlerin, gece teknelerle Yunanistan'ın Rodos Adası diye bölgeye bırakıldığı öğrenildi.

Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 126 kaçak göçmen Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Suriye Irak ve Burma uyruklu kaçak göçmenler, kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2021-11-02 16:56:52



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