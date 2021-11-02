Kamyon kasasından düşen Forklift mahalleyi elektriksiz bıraktı

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Muğla’nın Ortaca ilçesinde kamyon kasasından düşen forkliftin elektrik direğini devirmesi sonucu mahallede elektrik kesintisi yaşandı.



Kaza Muğla’nın Ortaca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çaylı Mahallesi'nde ilerleyen kamyonun kasasında bulunan forklift, kamyonun viraja hızlı girmesi ile kasanın yandaki kapağını kırarak düştü. Yol kenarında bulanan beton elektrik direğine çarpan forklift direği devirirken, bölgedeki elektrik kabloları da parçalandı. Şans eseri yaralanan olmayan kazada yol uzun süre kapalı kaldı. Bölgeye de gün boyu elektrik verilemedi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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