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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'daki silahlı kavgayla ilgili 4 kişi tutuklandı

İHA

Bodrum'daki silahlı kavgayla ilgili 4 kişi tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kafe ihalesi yüzünden çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 10 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
Olay 1 Kasım günü akşam saatlerinde Bodrum’un eski otogarında yaşandı. R.E. tarafından işletilen kafenin ihalesi sona erince Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden ihale yapıldı. İhaleyi H.K. kazanınca 2 taraf arasında husumet başladı. R.E.’nin kafeteryayı tahliye etmemesi üzerine husumet büyüdü. H.K. ve beraberindekiler kafeye gelerek R.E.’nin kafeyi boşaltmasını istedi. İki taraf arasında başlayan tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada R.E. karşı tarafa silahla ateş açtı. Bunun üzerine karşı gruptan biri R.E.’nin elinden silahı alarak R.E.’yi bacağından vurdu. Kavgada 62 yaşındaki R.E. bacağından, 45 yaşındaki V.C. karnından ve bacağından, 52 yaşındaki S.C. ile 32 yaşındaki H.K. de bacağından yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kavga esnasında bölgedeki vatandaşlar büyük korku ve panik yaşadı. Yaralılardan R.G. Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer 3 yaralı özel bir hastanede tedavi altına alındı. Karnına ve bacağına yediği kurşunlarla ağır yaralanan V.C., ameliyata alındı. Silahlı çatışmanın yaşandığı olayın şüphelilerinin birisinin otomobilinde yapılan aramada uzun namlulu silah ele geçirildi. Olay yerinde 14 boş kovan bulundu. Olayda ayrıca 2 silah, 8 fişek ve kesici aletler ele geçirildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tedavisi tamamlanan H.K., R.E. ve S.C.’nin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi kasten adam öldürmeye teşebbüs ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalarla gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında 1 kişi daha gözaltına alındı, gözaltı sayısı 10'a çıktı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Bodrum Adliyesi’ne sevk edildi. Şahıslardan G.E., Z.C., Ş.C., emniyetteki işlemleri sonrası serbest bırakıldı. S.E. isimli şahıs savcılıktaki ifadesi sonrası serbest kaldı.
M.C. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi. R.E., H.K., S.C. ve Ö.B. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 şüpheli şahsın ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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