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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Datça MYO öğrencilerine Siberay Projesi tanıtıldı

İHA

Datça MYO öğrencilerine Siberay Projesi tanıtıldı

Muğla Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, Datça'da üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek öğrencileri Siberay projesinin tanıtımı yapıldı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube, Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siberay Projesi kapsamında Muğla’nın 13 ilçesinde gençlerle ve öğrencilerle bir araya gelerek çeşitli suçlar konusunda bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Datça Meslek Yüksekokulu’nda stant açan ekipler, burada Siberay Projesi çerçevesinde, “Siber Suçların Gerçekleşmeden Engellenmesi”, “Karşılaşılan Maddi ve Manevi Zararların En Aza İndirgenmesi”, “Farkındalık ve Bilinçlendirme Faaliyetleri” kapsamında bilgi verdi.
Broşürlü ve anlatımlı bilgilendirmelerde; siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı, siber güvenlik, güvenli internet, sosyal medyanın hayatımıza etkisi ve diğer konu başlıklarında uyarılar yapıldı.
Etkinlikte, bilgilendirmeleri ilgiyle takip eden üniversite öğrencilerinin soruları da yanıtlandı. Öte yandan Siberay Projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin özverili bir şekilde devam edeceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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