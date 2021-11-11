Ortaca'da fidanlar toprakla buluşturuldu

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Muğla'nın Ortaca ilçesinde fidan dikildi.

Orman Genel Müdürlüğü’nün koordine ettiği organizasyon kapsamında Ortaca Organize Sanayi Bölgesi Ağaçlandırma Sahasında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Fidan dikim etkinliğine, Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Kaymakam Adayı Feyza Yılmaz, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, Ortaca İlçe Jandarma Komutan Vekili Başcavuş Sedat Özdemir, protokol üyeleri İlçe STK temsilcileri, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Ağaçlandırma çalışmalarının gelecek nesillere bir miras olduğunu söyleyen Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir; “Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle daha yeşil bir Türkiye için Orman Genel Müdürlüğü’nün koordine ettiği etkinlik kapsamında fidanlarımızı toprağa diktik ve suladık. Daha yeşil bir Ortaca için diktiğimiz bu fidanların yetişmesine gayret gösterelim ve fidanlarımızı koruyalım. Gençlere ve gelecek kuşaklara yeşil bir çevre bırakmak için yeşillendirme çalışmaları yapmaya devam edelim.” dedi.

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