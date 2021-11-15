Ekim ayında Muğla’da konut satışları yüzde 0,6 arttı Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayı konut satış oranları açıklarken, Muğla’da Ekim ayında konut satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 artış yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Ekim ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla’da konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 artış yaşandı.

Konut satışları, 2021 Ekim ayında yüzde 0,6 oranında artarak Bin 998 oldu. Bu satışların 655’i ilk satış, Bin 333’ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Muğla ise Türkiye genelinde konut satışlarında yüzde 1,5’lik payla 19’ sırada yer aldı.

İpotekli satışlar yüzde 8,2 azaldı

Muğla’da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 oranında azalış göstererek 390 oldu. 390 ipotekli satışın 122’si ilk satış, 268’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Muğla’da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 oranında artış göstererek Bin 608 oldu. Bu satışların 543’ü ilk satış, Bin 065’i ikinci el satış olarak gerçekleşti.

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