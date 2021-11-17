Bodrum’da Dünya Çocuk Kitapları Haftası etkinliği düzenlendi

Bodrum Kent Konseyi Çocuk Meclisi Hazırlık Çalışma Grubu, Dünya Çocuk Kitapları Haftası Etkinlikleri düzenledi. Etkinlik, çocukların yoğun ilgisini toplayan eğitici, öğretici atölyelerle tamamlandı.



Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle Herodot Kültür Merkezi’nde yazar Bekir Yurdakul’un 'Çocuklarla Şiir Atölyesi' ile başlayan etkinlik, Yazar Sevil İnce’nin ‘Çocuklarla Felsefe Atölyesi’ ile devam etti. Ardından yazar Barış İnce, ‘Çocuk Kitapları Söyleşisi’, Avukat Meltem Anayaroğlu ‘Çocuk Hakları Atölyesi’ni gerçekleştirdi.



" Eğlenceli ve öğretici atölyeler bir arada"

Etkinliğe katılan çocuklar hem birbirinden eğlenceli aktiviteleri bir arada gerçekleştirdi hem de atölyeleri veren yazarların bilgi ve deneyimlerinden faydalandılar. Etkinlik, ŞUBADAP çocuk müzik grubunun verdiği konserle sona erdi. Çocuklar grubun eğlenceli şarkıları eşliğinde doyasıya dans ederek keyifli anlar yaşadı.

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