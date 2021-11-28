Yolunu şaşıran kirpi korkuluklara sıkıştı

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Köyceğiz’de bir evin bahçesine giren kirpi bahçe kapısının korkuluklarına sıkışması sonucu itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Köyceğiz ilçesi Ulu Camii Mahallesi Çetin Altan Caddesi üzerindeki eve giren oklu kirpi, çıkışta bahçe kapısının tellerine sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bahçe kapısının teline sıkışan kirpiyi kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı.

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