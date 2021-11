Eski-Yeni Şenliği Bodrum’a renk kattı Sürdürülebilir bir yaşam için pazar yeri şenlikleri yapılıyor

Ünlü sanatçı Zeynep Casalini ve Özgehan Şahin tarafından Muğla’nın Bodrum ilçesinin farklı yönlerini, insanlarını, güzelliklerini farklı etkinliklerle tanıtmak amacıyla ortaya çıkartılan ‘Başka Bir Bodrum’ organizasyonu gerçekleştirildi.



Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle Ortakent Pazar Yeri’nde düzenlenen EskiYeni Şenliği, gün boyu renkli görüntülere sahne oldu. Şenliğe katılanlar, organik yiyecekler, lokal tasarımlar, 2. el ürünler, farklı sanatsal ürünler ve daha birçok özgün ürünü inceleyerek satın alma fırsatı bulurken, düzenlenen workshoplar ve çeşitli etkinliklerle keyifli zamanlar geçirdiler.



“Bodrum daha canlı yaşam alanlarına kavuşacak”

Gün boyu müzik eşliğinde devam eden şenliğe katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu tür etkinliklerin Bodrum’da artarak devam etmesi için her türlü desteği vereceklerini belirtirken, Bodrum’da tüm pazar yerlerinin haftada bir gün değil, her gün çeşitli etkinliklerle daha canlı yaşam alanlarına kavuşacağını da ekledi. Aras, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Zeynep ve Özgehan pazar yerlerimizi şenlendirmeye devam ediyorlar. Pazar yerlerimizin her gün canlı kalması için güzel projelerimiz olacak. Şenliklerimizin sayısını artırarak evdeki üretimi sokağa çıkaralım. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılması son derece önemli. Bu organizasyonların tümüne katılmaya çalışıyorum ve artmasını diliyorum. En güzeli de sizlerle bir araya gelmek ve sohbet edebilmek, hepinizi çok seviyorum.”



‘Başka Bir Bodrum’ kurucularından sanatçı Zeynep Casalini, bu tür etkinlikleri Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle yıl boyu sürdürmeyi hedeflerini belirterek, “Pazar yeri şenliklerimizin ikincisini gerçekleştiriyoruz. İlkini yine burada güz panayırı şeklinde gerçekleştirmiştik. Bugün havanın kapalı olmasına rağmen insanlar yoğun bir ilgi gösterdiler. Birçok emekçinin standları burada yer alıyor. Evlerinde yaptıkları işlerle ya da eski ancak hala canlı eşyalarını getirerek katılıyorlar. Bu da sürdürülebilir yaşam için çok kıymetli. Herkesi şenliklerimize bekliyoruz" diye konuştu.



Aileleriyle birlikte şenliğe katılan çocuklar da çeşitli atölyeler ile farklı çalışmalarda yer aldı. Sabah saatlerinde başlayan şenlik akşam saatlerine dek devam etti.

