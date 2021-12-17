Milas Belediyesi, 20 kamyon taşı 10 günde taşıyıp dolgu yapabildi

Muğla'da geçtiğimiz hafta başta Marmaris olmak üzere ilin çeşitli ilçelerinde sele dönüşen yağışlarda Marmaris ve Bodrum Beleidyesi adeta mahalleleri yeniden inşa ederken Milas Belediyesi geride kalan 10 günlük süreçte 20 kamyon taş taşıdığını açıkladı. Diğer ilçelerin belediye başkanları selzedelerin yaralarını sarmak için gece gündüz alanda görev yaparken, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, imkanları ölçüsünde vatandaşların yardımına koştuklarını açıkladı.

Milas Belediyesi'nden yapılan açıklamada; Milas’ta şiddetli yağışların başlamasıyla birlikte kentin farklı bölgelerinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarının ardından ekiplerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen ön bilgilendirmeler doğrultusunda kentte önlemleri arttırdığı belirtildi. Kızılcayıkık Mahallesi’nde çöken yola müdahale eden ekiplerin, 20 kamyon taş dolgu çalışmasını tamamladığı ayrıca Kırcağız Mahallesi Sarıçay üzerinde bulunan köprü kenarında ise dolgu çalışması yapıldığı belirtildi.

yağışların üzerinden geçen yaklaşık 10 günde 20 kamyon taşı taşıyıp dolgu yapma icraatının Milas Belediyesi için önemli bir icraat olarak açıklanması dikkat çekerken yaptıkları çalışmalarla ilgili açıklama yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Şiddetli yağış uyarısıyla birlikte ilgili tüm müdürlüklerimizle birlikte teyakkuz halindeydik. Yağışların başlamasıyla birlikte hemşehrilerimizden gelen ihbarlar ve imkanlarımız doğrultusunda kentimizin her noktasında vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Şiddetli yağışlardan dolayı mağdur olan vatandaşlarımızın Milas Belediyesi olarak her zaman yanlarındayız” ifadelerini kullandı.

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