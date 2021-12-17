500 bin TL'lik döviz ve ziynet eşyasıyla yakalanan hırsız tutuklandı



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, bir evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan ve üzerinden yaklaşık 500 bin TL'lik döviz ile ziynet eşyası çıkan Yusuf Oruç, tutuklandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde oturan A.E., evindeki döviz ve ziynet eşyalarının çalınması üzerine polise başvurdu. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede hırsızlığı Yusuf Oruç isimli şüphelinin gerçekleştirdiği belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin otobüsle Fethiye'ye gittiği belirlendi. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'yle irtibata geçilip, konuyla ilgili bilgi verildi. Polis, Nif Mahallesi yakınlarında otobüsü durdurup Oruç'un çantasındaki 4 bin 310 dolar, 17 bilezik, 10 Cumhuriyet altını, 4 yarım altın, 7 çeyrek altın, 2 Reşat altın, 2 yüzük, 1 çift küpe, 2 çift ayakkabı, 1 mont ve 2 cep telefonuyla yakaladı.

Öte yandan Oruç'un Menteşe ilçesinde farklı tarihlerde 5 evden hırsızlık olayının şüphelisi de olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Oruç tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2021-12-17 19:33:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.