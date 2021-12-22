Fethiye’nin üç mahallesine günde Bin 555 ton su sağlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Fethiye İlçesi Söğütlüdere Mahallesinde yaptığı çalışma sonrasında, İncirköy, Kızılbel ve Koruköy Mahallelerine günde 622 ton ek su kaynağı sağlayarak günlük su miktarını Bin 555 tona yükseltti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Fethiye Kızılbel, İncirköy ve Koruköy Mahallelerinin üst kotlarında suyun yetersiz kalması nedeniyle su kaynağını iyileştirmek için bölgede çalışma başlattı. İncirköy, Koruköy ve Kızılbel Mahallelerini besleyen kaynağın bulunduğu Söğütlüdere’de çalışma yapan MUSKİ ekipleri kaynağın artırımı için yenileme ve iyileştirme çalışması yaptı. Bölgeye su sağlayan ana isale hattında da patlak tespit eden ekipler arızanın onarımını da yaptı. Yapılan çalışma ile mevcutta bulunan 933 ton suya, 622 ton ek su kaynağı sağlanarak toplam günlük su miktarı Bin 555 tona çıkarıldı.

Muhtarlar sosyal medya üzerinden teşekkür etti

Bölgede yapılan çalışma ile önemli bir sorunun çözüme kavuşturulması üzerine İncirköy, Kızılbel ve Koruköy Mahalle Muhtarları teşekkürlerini sosyal medya üzerinden iletti. İncirköy Mahallesi Muhtarı Orhan Orhon yaptığı paylaşımda “İncirköy Mahalle Muhtarlığı olarak başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Osman Gürün, MUSKİ Genel Müdürü sayın Baki Ülgen, bölge müdürü ve bizzat işi yapan ekibe mahallem adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Kızılbel Mahallesi Muhtarı Ferhat Gavcar “Suyun miktarını arttırmak için yapılan çalışmada görevli olan tüm arkadaşlara teşekkür ederim” ifadelerine yer verirken Koruköy Mahallesi Muhtarı Nurettin Göztepe ise “Çaresizliğe çare üretmek için Kızılbel, İncirköy ve Koruköy Mahallemizdeki su sıkıntısını gidermek için MUSKİ çalışanları ile beraber Söğütlüdere’deyiz. Teşekkürler Büyükşehir Belediyesi” diyerek duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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