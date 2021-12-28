Datça’da kaçak tütün operasyonu

Muğla’nın Datça ilçesinde polisin yaptığı operasyonda çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Datça’da kaçak tütün satışının önlenmesine yönelik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 3 işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 23 adet üzerinde herhangi bir bandrol bulunmayan makaron paketi, 7 paket makaron, 9 adet sahte olduğu oldugu değerlendirilen bandrol, 1 adet beyazmavi renkli kutu içerisinde muhtelif sayıda makaron, 1 adet paket içerisinde 94 gr kıyılmış tütün, 1 adet 2005 ibareli paket içerisinde 20 gr kıyılmış tütün, 1 adet şeffaf poşet içerisinde 16 gr kıyılmış tütün, 73 adet parfüm şişesi, 1adet şeffaf poşet içerisinde ağzı açık halde bulunan 210 gram kıyılmış tütün, 3 adet paket halinde ağzı acık makaron, 3 kutu üzerinde 2005 yazılı makaron ele geçirildi. Bahse konu 3 işyeri sahibi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.