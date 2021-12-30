Datça’da cinsel saldırı şüphelisi adliyeye sevk edildi

Muğla’nın Datça ilçesinde genç kıza cinsel saldırıda bulunulduğu iddia edilen ve daha önce serbest bırakılan şahıs Jandarma ekipleri tarafından tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki G.K. kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği O.G.’den (24) şikayetçi oldu. Güvenlik güçleri tarafından yakalanan O.G. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Datça’da kadın platformu üyelerinin O.G.’nin serbest bırakılmasını protesto etmesinin ardından, şüpheli şahıs bugün jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. O.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

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