Bodrum'da 2022 coşkusu



Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kent meydanında organize edilen yılbaşı kutlamasında büyük coşku yaşandı. Şarkıcı Sertap Erener'in sahne aldığı konserde binlerce yerli ve yabancı turist 2022'ye merhaba dedi.

Bodrum Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez organize edilen ve 16 gün süren Yılbaşı Partisi düzenlendi. Bu kapsamda, yılbaşı gecesi Milta Marina önünden Belediye Meydanı'na bando ve akrobasi gösterisi eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı. DJ Ersin Show'un sahne aldığı kutlamada binlerce yerli ve yabancı turist coşku dolu anlar yaşadı. Daha sonra Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yeni yıl konuşması yaptı. Yılbaşı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Sertap Erener sahne aldı. Yaklaşık 2 saat, sevilen şarkılarını seslendiren Erener'e hayranları eşlik etti. Alanı dolduranlar unutulmaz dakikalar yaşadı. Konserde 2022'ye saniyeler kala geri sayım yapıldı. Yerli ve yabancı turistler 10'dan geriye sayarak 2022'ye coşkuyla girmenin keyfini doyasıya yaşadı. Öte yandan, Bodrum Kent Meydanı'ndan 2022 adet ışıklı balonun gökyüzüne bırakılması da ilgi çekerken vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla çekerek ölümsüzleştirdi.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, "Herkese iyi yıllar diliyorum, lütfen konser boyunca maskelerinizi takın" diye çağrıda bulundu.

Konser öncesi konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da "Yeni yılınız kutlu olsun mutlu olsun. Atamızın izinde daha nice güzel yıllara" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum FIRAT AKAY

2022-01-01 01:26:27



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