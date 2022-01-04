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Bodrum'da 19 kaçak göçmen kurtarıldı

DHA

Bodrum'da 19 kaçak göçmen kurtarıldı


Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 19 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 1 Ocak saat 09.30'da Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 19 kaçak göçmen, ihbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-01-04 22:12:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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