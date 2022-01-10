Pandemide çocukların dil gelişimi eğitim semineri

Menteşe Belediyesi tarafından pandeminin çocuklarda konuşma gelişimine yönelik etkileri ailelerin bu süreçte çocukları ile olan iletişimi hakkında eğitim semineri düzenledi.

Dil ve Konuşma Terapisti Ali Yiğit Uzunöz, seminerde çocukların doğumdan itibaren dil ve fonetik gelişim süreci, okuryazarlık dönemi, gecikmiş konuşma sebepleri konularını örnekleri ile anlattı.

Çocukların pandemi sürecinde dil gelişiminin riske girmemesi için yapılması gerekenleri katılımcılara aktaran Uzunöz, “Pandemi sürecinde artan televizyon, tablet ve bilgisayar kullanımı, akran etkileşimi eksikliği, maskeler, okullara erişim, oyun eksikliği, uyku ve beslenme rutinlerinin değişmesi ve ebeveynlerin sabır kapasiteleri temel etkenleri nedeniyle çocukların dil gelişimi risk altına girebilir. Ebeveynler bu problemle karşılaşmamak adına ‘Gözle, bekle, dinle’ stratejisini uygulamalıdır. Ebeveynler olarak çocuğunuzla yakın bir oyun arkadaşı olun. Onunla göz hizasında temas kurun. Yaptıklarını taklit ederek, eğlenceli yorumlarla katkı koyun. Söylemek isteyip yanlış ya da eksik söylediklerini siz söyleyin. Fikirlerini yadırgamayın, sürekli düzeltmeye çalışmayın. Çocuğunuzla açık konuşun, ondan bir şey istediğinizde sebebini açıklayın. Örneğin ‘Ayakkabılarını giy!’ demek yerine, ‘Dışarıya çıkacağız ve hava soğuk, ayakkabılarını giymelisin yoksa ayakların üşür’ şeklinde iletişim kurabilirsiniz. Çocuğunuza sorumluluklar verin. Kendi başına yapabileceği bazı görevleri olması, gelişimini büyük ölçüde destekleyecektir”

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