Büyükşehir çocukların gelişimine katkı sağlıyor Muğla Büyükşehir Belediyesi 6-12 yaş arası 218 çocuk için Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde yaş gruplarına göre atölye çalışması yapılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Büyükşehir Belediyesi yaşları 612 arası olan 218 çocuk işin yaş gruplarına göre atölye çalışması sürdürüyor. Yapılan atölye çalışmalarıyla çocukların gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

218 çocuk için resim, heykel, seramik, müzik ve enstrüman eğitimleriyle farklı günlerde yaş gruplarına göre atölye çalışmaları düzenledi. Sanat çalışmalarının yanı sıra fen, doğa ve astronomi, İngilizce pratik konuşma eğitimleri de veriliyor. Atölye çalışmalarında çocukların kişisel gelişmelerine ve eğitimlerine katkı sağlanıyor. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde atölye çalışmaları hafta içi her gün devam ediyor. Okulların ara tatile gireceği dönemde de çocukların ara tatilde zamanlarını daha verimli geçirmesi için atölye çalışmaları devam edecek. 218 çocuk için düzenlenen atölye çalışmalarında koronavirüs önlemleri göz önüne alınarak sürdürülüyor. Çalışmalarında sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları dikkate alınıyor, atölyelere girişlerde HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapılıyor.

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