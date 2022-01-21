Bodrum açıklarında 18 kaçak göçmen kurtarıldı

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Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 18 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, saat 01.40'ta Bodrum açıklarında, içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, lastik bot içerisindeki 18 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-01-21 18:14:12



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