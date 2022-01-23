Bodrumspor rotaya girdi

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BODRUM, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Afjet Afyonspor'u 2-0 mağlup ettikten sonra evinde dün Diyarbekirspor'u tek golle geçen Bodrumspor, maç fazlasıyla da olsa yeniden Play-Off hattına girerek moral buldu. Bodrum ekibine galibiyet golünü getiren Berk İsmail, toplam gol sayısını 7'ye çıkardı. Son 2 maçta kalesinde gol görmeyen yeşil-beyazlı takım, hafta içinde düşme hattındaki Ergene Velişemespor'a konuk olduktan sonra lider Sakaryaspor'u konuk edecek.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2022-01-23 13:19:29



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