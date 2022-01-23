Gökova Körfezinde Yunus balıklarından görsel şölen

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Muğla’nın Ula ilçesindeki dünyaca ünlü Gökova Körfezinde iki Yunus balığı adeta görsel şölen sunarken vatandaşlar cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Dünyanın en önemli mavi yolculuk rotası arasında gösterilen ve koruma altındaki Gökova Körfezinde iki Yunus balığı adeta görsel şölen sundu. Akyaka Çınar koyu ile Turnalı plajı arasında iki Yunus balığı gören vatandaşlar cep telefonu kamerası ile Yunus balıklarının görsel şölenini görüntüledi.

Uzun süre Gökova körfezinde görülen iki Yunus balığının körfeze avlanmak için geldikleri tahmin ediliyor.

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