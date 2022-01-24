Köyceğiz Gölü'ne akın eden sakarmeke kuşları renkli görüntüler oluşturdu

Türkiye’nin büyük bir bölümünde kış şartların etkisini gösterirken ülkenin en ılıman illerinin başında gelen Muğla, sakarmeke kuşlarının akınına uğradı. Köyceğiz gölünde bu yıl daha yoğun olarak görülen sakarmeke kuşları renkli görüntüler oluşturdu.

Uçmayı pek fazla sevmeyen kuş türlerinden biri olarak bilinene sakarmeke kuşlarının bu yıl Köyceğiz Gölü’nde daha yoğun olarak gözlemlendiği belirtilirken, göl ve kuşlar son zamanlarında fotoğraf sanatçılarının da uğrak yeri haline geldi. Uzun mesafe göç eden kanatlılar arasında yer almasına rağmen, kışladıklakları sulak alanlarda pek fazla uçuş yapmayan sakarmekelerin bu yıl Köyceğiz Gölü’ne daha yoğun geldikleri belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.