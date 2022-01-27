Fethiyespor'dan iki takviye

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FETHİYE, (DHA)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 7 maçlık galibiyet serisinin ardından takipçisi Esenler Erokspor'a deplasmanda yenilerek zirvede puan farkının 6'ya inmesine engel olamayan lider Fethiyespor, transfere yöneldi. Muğla temsilcisi ara transferde Edirnespor'dan 24 yaşındaki forvet Cihad Ateş ve Nevşehir Belediyespor'dan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Maksut Birben'le sözleşme imzaladı.

Kariyerinde Kırşehir Belediyespor, Osmaniyespor, Kocaelispor ve Malatya Yeşilyurt formalarını terleten Cihad, Kırşehir ve Kocaeli'de şampiyonluk sevinci yaşadı. Maksut ise şimdiye kadar

Pazarspor ve Diyarbekirspor'da da oynadı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2022-01-27 10:41:39



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