Bodrum'a gemiyle 237 turist geldi

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Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sezonun 2'nci kruvaziyeri, 237 turist getirdi

İzmir'in Çeşme ilçesinden, dün akşam hareket eden 'Seabourn Encore' isimli kruvaziyer, sabah saatlerinde Kumbahçe gemi yanaşma iskelesine geldi. Bahama bayraklı kruvaziyer, büyük bölümü ABD ve İngiliz uyruklu olmak üzere toplam 237 turist getirdi. 211 metre uzunluk, 36 metre genişliğindeki 443 personeli bulunan Seabourn Encore'dan inen turistler, ilçenin tarihi yerlerini gezip, alışveriş yaptı. Kruvaziyer, bu gece Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmek üzere Bodrum'dan ayrılacak.

(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-04-27 16:33:21



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