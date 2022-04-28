Tuzla Sulak Alanı’na inşaat izni veren Milas Belediyesi kaçak yapılarla mücadele başlattığını açıkladı

Milas ilçesindeki Tuzla Sulak Alanı ve Sarıçay Deltası arasındaki bölgede Ağaoğlu Holding'in ‘Turizm Kenti Projesi’ çerçevesinde yapacağı inşaata ‘olur’ veren Milas Belediyesi kaçak yapılarla mücadele başlattığını açıkladı.

Muğla’nın Milas ilçesinde Ulusal Sulak Komisyonu tarafından koruma altına alınmış olan Tuzla Sulak Alanı’na Ağaoğlu Firması tarafından yapılması planlanan inşaat projesine ‘olur’ vermesi ile gündeme gelen ve tepki çeken Milas Belediyesi, konuya ilişkin açılan davaların ardından kaçak yapılara karşı savaş açtığını duyurdu.

Gelen her türlü ihbar ve şikayetin değerlendirildiğini belirten Milas Belediyesi tarafından yapılan açıklamada “İmar mevzuatına aykırı olduğu tespit edilen ve kaçak olduğu belirlenen yapılara yönelik yasal işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte ayrım yapılmaksızın yıkım çalışmalarını gerçekleştiriyor” denildi.

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