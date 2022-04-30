Bodrumspor, Niğde Anadolu FK deplasmanında

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BODRUM, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta haftalar önce Play-Off'a kalmayı garantileyen Bodrumspor yarın deplasmanda Niğde Anadolu FK ile puan mücadelesine çıkacak. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Mehmet Çağatay Lakot görev alacak. Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Niğde'ye kazanmak için gittiklerini söyledi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM

2022-04-30 11:32:59



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