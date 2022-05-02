Club Areena’da yaz konserleri Hande Ünsal ile başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Club Areena’da yaz konserleri Hande Ünsal ile başladı

İHA

Club Areena’da yaz konserleri Hande Ünsal ile başladı

Muğla’nın Marmaris ilçesi barlar sokağının en büyük gece kulübü olan Areena Club'de sahne alan Hande Ünsal, sevilen ve popüler şarkılarını seslendirdi.

Club Areena da yaz konserlerinin bayram boyunca ve bayram sonunda da devam edeceği bilgisi veren Kamil Issı, konser öncesi "Bu gece yaz konserlerimize başladık, bugün Hande Ünsal, sonra ise Sefo gelecek, sonraki günler de yine sürpriz isimler sahne almaya devam edecekler. Club Areena olarak Marmaris’i tanıtmaya, Marmaris’e gelenleri eğlendirmeye devam edeceğiz" diyerek iyi bayramlar dileklerinde bulundu.

7 kişilik ekibi ile gelen ve sahne şovları ile göz dolduran Hande Ünsal, gece 23.15 te sahneye çıktı, 00.00'da müzik kısıtlamalarından dolayı ses kesilince şovunun sonunda "Bir duam var umarım bu geceden sonra müzik saatlerindeki kısıtlamalar kalkar" diyerek kendisini dinlemeye gelenlere veda ederek sahneden indi.

Marmaris’in en sevilen açık hava diskosu Club Areena’da bayramın birinci günü ‘Bilmem mi’ şarkısı ile ünlenen sevilen rap müzik şarkıcısı Sefo sahne alacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bodrum'da bayram öncesi narkotik köpekli denetim yapıldı
YEREL HABERLER Bodrum'da bayram öncesi narkotik köpekli denetim ...
Köyceğiz’de arife gününde mezarlıklar unutulmadı
YEREL HABERLER Köyceğiz’de arife gününde mezarlıklar unutulmadı
Fethiyespor - Criptoswaps Edirnespor: 0-0
YEREL HABERLER Fethiyespor - Criptoswaps Edirnespor: 0-0
Marmaris’e gelen dev yolcu gemisi esnafın yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Marmaris’e gelen dev yolcu gemisi esnafın yüzünü ...
TFF 3. Lig: Fethiyespor: 0 - Edirnespor: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Fethiyespor: 0 - Edirnespor: 0
Milletvekili Gökcan’dan Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Gökcan’dan Ramazan Bayramı mesajı
Muğla’da tatilciler hem uyarıldı, hem broşür dağıtıldı
YEREL HABERLER Muğla’da tatilciler hem uyarıldı, hem broşür ...
Menteşe sanayi hurdalığında yangın
YEREL HABERLER Menteşe sanayi hurdalığında yangın
Başkan Aras iftarda yemek servisi yaptı
YEREL HABERLER Başkan Aras iftarda yemek servisi yaptı
Marmaris Bozburun deniz hudut kapısı hizmete açıldı
YEREL HABERLER Marmaris Bozburun deniz hudut kapısı hizmete açıldı
Köyceğiz Ağla, Beyağaç yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Köyceğiz Ağla, Beyağaç yolu ulaşıma açıldı
Köyceğiz’de bayramlaşma Öğretmenevi’nde yapılacak
YEREL HABERLER Köyceğiz’de bayramlaşma Öğretmenevi’nde yapılacak
Köyceğiz’de öğrenciler geleneksel spor oyunları ile tanıştı
YEREL HABERLER Köyceğiz’de öğrenciler geleneksel spor oyunları ile ...
Marmaris’te Trabzonspor şampiyonluğu konvoylar ve meşaleler ile kutlandı
YEREL HABERLER Marmaris’te Trabzonspor şampiyonluğu konvoylar ve ...
Trabzonspor'un şampiyonluk coşkusu Bodrum'da sokaklara taştı
YEREL HABERLER Trabzonspor'un şampiyonluk coşkusu Bodrum'da ...
Bodrum’da bordo-mavi gece Trabzonspor taraftarından coşkulu kutlama
YEREL HABERLER Bodrum’da bordo-mavi gece Trabzonspor taraftarından ...
Köyceğiz pazarı Arefe günü kurulacak
YEREL HABERLER Köyceğiz pazarı Arefe günü kurulacak
Köyceğiz Kaymakamı Maslak 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulamasına katıldı
YEREL HABERLER Köyceğiz Kaymakamı Maslak 'Bayramınız Kemerli Olsun' ...
Menteşe’de Dünya Dans Günü coşkusu Dünya Dans Günü etkinlikleri çerçevesinde Menteşe Belediyesi tarafından Bilim Parkında 11 farklı dans topluluğu gösteri sundu.
YEREL HABERLER Menteşe’de Dünya Dans Günü coşkusu Dünya Dans Günü ...
Muğla’da ilk yangın helikopteri göreve başladı Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde orman yangınlarıyla mücadelede görev yapacak ilk yangın söndürme helikopteri Marmaris’te göreve başladı.
YEREL HABERLER Muğla’da ilk yangın helikopteri göreve başladı Muğla ...
Namağlup Türkiye şampiyonu oldular Okul Sporları Türkiye Yıldız Erkekler Hentbol karşılaşmalarında Muğla temsilcisi Türdü 100. Yıl Ortaokulu tüm maçlarını kazanarak namağlup Türkiye şampiyonu oldu.
YEREL HABERLER Namağlup Türkiye şampiyonu oldular Okul Sporları ...
Cinayet zanlısı ormanlık alanda ölmek üzereyken yakalandı Yatağan ilçesinde eski eşi ve sevgilisini öldürdükten sonra firar eden Özay Kayar, jandarma ekiplerince ormanlık alanda bitkin vaziyette yakalandı
YEREL HABERLER Cinayet zanlısı ormanlık alanda ölmek üzereyken ...
Otomobildeki çifte cinayetin şüphelisi ormanda yakalandı
YEREL HABERLER Otomobildeki çifte cinayetin şüphelisi ormanda ...
Kaymakam Bayar’dan emniyet kemeri uyarısı Bodrum’da emniyet kemeri uygulaması yapıldı
YEREL HABERLER Kaymakam Bayar’dan emniyet kemeri uyarısı Bodrum’da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.