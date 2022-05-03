Sezonun dördüncü gemisi Bodrum'a geldi

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Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen “Star Legend” isimli yolcu gemisi, 75 yolcu getirdi.



Yunanistan’ın Santorini kentinden Bodrum’a gelen 143 metre uzunluğundaki gemi, Gemi Yanaşma İskelesi’ne demirledi. Bahama bayraklı gemide 75 yolcu, 193 personelin bulunduğu öğrenildi. Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından ilçe merkezini ziyaret etti. Akşam saatlerine kadar Bodrum’da kalacak geminin bir sonraki durağı Aydın’ın Kuşadası ilçesi olacak.

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