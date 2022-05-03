Belediyeden bayram mesaisi Fen İşleri ekiplerinin üstyapı çalışmaları sürüyor

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı’nda yoğun bir mesai ile çalışmalarını sürdürüyor.



Ekipler, ilçe genelinde özellikle Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Turizm Bakanlığı’nca yürütülen altyapı, kanalizasyon ve arıtma tesisi çalışmalarının sürdüğü mahallelerde, tamamlanan işlerin üstyapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.



Turgutreis Mahallesi genelinde asfalt yaması, İslamhaneleri Arşipel Caddesi’nde asfalt serimi, Bitez Mahallesi geneli bordür tamiratları, Ortakent Yaka Mahallesi asfalt yaması, Türkbükü Mahallesi Liman Caddesi tesviye çalışmaları bayramda da tüm hızıyla gerçekleştiriliyor. Yarımada genelinde parke döşeme işi ve mazgal bakımları da yine Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce yapılıyor.



Bodrum genelinde sürdürülen çalışmaları değerlendiren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Belediye ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeden bayram süresince de çalışmalarına devam edecek. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamamaları için elimizden gelenin en iyisi için çaba harcıyoruz. Özellikle Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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