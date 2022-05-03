Muğla’da bayramda beklenen yoğunluk yaşanmadı 3 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Muğla bölgesinde geçtiğimiz yıllarda yaşanan yoğunluk yaşanmazken, hava şartları tatilcileri etkiledi

Her geçen yıl kış aylarına yaklaşan dini bayram tatilleri tatilcilerin de tercihini etkiledi. Geçen yıllarda adım atacak yer bulunmayan plajlar, bu yıl boş kaldı.

Ramazan Bayramı tatilinin üç gün olması ve Meteoroloji’nin yağış uyarısı vermesi sonrası Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Sakin Kent unvanlı Akyaka Mahallesinde geçen yıllarda yaşanan yoğunluk yaşanmadı.

Günübirlik İzmir, Aydın, Denizli ve Uşak illerinden Akyaka’ya gelen vatandaşlar denize girmek yerine sahilde oturmayı ve tekne turu yapmayı tercih etti. Sahilde yaşanan yoğunluk, denizdeki lodos ve hava sıcaklığının 2023 derecede seyretmesi nedeniyle çok az sayıda vatandaş yüzmeyi tercih etti.

Lodos rüzgar sörfü tutkunlarına yaradı

Akyaka’nın hemen karşısında bulunan Akçapınar rüzgar sörfü alanında ise yoğunluk yaşandı. Kitesorf tutkunları için uygun rüzgarın esmesi ile saatlerce Gökova Körfezi’nin hakim rüzgarlarında sörf yapma şansı buldular.

Tekne turlarına rağbet

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle yakın illerden gelen vatandaşlar denize girmek yerine Akyaka Kadın Azmağında tekne turlarını tercih etti. Azmak turlarının bilet satışının yapıldığı alanda vatandaşlar tekne turuna çıkmak için kuyrukta bekledi.

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