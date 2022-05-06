Köyceğiz’de Ata Tohumları üreticilerle buluştu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Ata Tohumlarından üretilen sebze fideleri çiftçilere törenle teslim edildi.



“Ata Tohumları” 1963 yılından itibaren, özel silolarda koruma altına alınan, Ege Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü tarafından Tohum Gen Bankasında korunarak bugünlere kadar korunmuş olan tohumlar, Muğla Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yürütmüş olduğu “Ata Tohumu ”projesi çerçevesinde, Köyceğiz’in mahallelerinde sebze üretimi yapan üreticilere (domates, biber ve patlıcan fideleri) teslim edildi.



Fide dağıtım programına, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Kaymakam Adayı Emin Cevat Tutar, Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet İlhan, MHP İlçe Başkanı Mehmet Zafer Türkmen, Ziraat Odası Başkanı Şaban Ali Çetin, Mahalle Muhtarları ve üreticiler katıldı.

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