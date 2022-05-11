Bodrumspor avantaj peşinde

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BODRUM, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonu 72 puanla üçüncü sırada tamamlayıp 1'inci Lig yarışında Play-Off'a adını yazdıran Bodrumspor, yarın rakibi Sivas Belediyespor'a çeyrek finalin ilk maçında konuk olacak. Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayacak maçı Alper Akarsu yönetecek. Rakibini 16 Mayıs Pazartesi günü rövanşta konuk edecek Bodrumspor, ilk randevuda avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

Grubu 69 puanla dördüncü basamakta tamamlayan Sivas temsilcisiyle normal sezonda deplasmanda golsüz berabere kalan yeşil-beyazlı ekip rakibini rövanşta 1-0 yenmişti. Bodrum turu geçtiği taktirde yarı finalde 1461 Trabzon FK An Zentrum Bayburt Özel İdarespor eşleşmesinin galibiyle final için karşılaşacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2022-05-11 10:47:58



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