Bodrum Yörük Obası 2. Kültür Sanat Festivali başlıyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu yıl ikincisi yapılacak olan Bodrum Yörük Obası Kültür Sanat Festivali 1415 Mayıs’ta gerçekleşecek.



Bodrum Yörük Obası (BODYOD) tarafından Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen Bodrum Yörük Obası Kültür Sanat Festivali 14 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’te Pınarlıbelen/Etrim Mevkii İsmail Hakkı Tonguç Tarım Okulu etkinlik alanında, 15 Mayıs Pazar saat 11.00’de Yalıkavak’ta “Yalıkavak İskele Cafe” meydanında yapılacak.



Pandemi nedeniyle iki yıl ara verilen etkinlikler, oldukça geniş ve yoğun bir programla misafirlere sunulacak. Festival, farklı yörelerden gelen Yörük Türkmenlerin de katılımlarıyla gerçekleşecek. İlk günü Pınarlıbelen/Etrim Mevkii’ndeki Bodrum Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Tarım Okulu’nda bulunan Etrim Yörük Çadırı’nda yapılacak olan festivalde “Kayadan Kopmadık” adlı belgeselle yörüklerin dünü, bugünü ve yarını işlenecek. Bu içerikte ilk defa yapılacak olan çalıştay, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Denizli Pamukkale Üniversitesi akademisyenlerinden, Bodrum halkından, Yörük Türkmenlerin araştırmacı yazarlarından oluşuyor. Festivalin ilk gününde gerçekleşecek çalıştay sonrası Yörük ateşi yakılacak.



Renkli görüntülere sahne olacak olan festivalin ikinci günü ise Yalıkavak İskele Kafe Meydanı'nda yöre sanatçıları müzik şöleni yaşatacak. Bodrum türkülerinin söylendiği ikinci günde temsili yörük göçü yapılacak. Bodrum Yörük Obası canlı müzik eşliğinde halk oyunları sergileyecek ve bindallı kadın ekiplerinin gösterileri sunulacak.



Teke yöresi sanatçıları İsmail Uzunoğlu sazı ve sözüyle, İsmail Peynirci ve grubu sipsi, delbek, curasıyla, Yörük Türkmenlerin televizyon programcısı Ramazan Kıvrak yorumuyla, Türk halk müziğinin güçlü sesi Ümran Özdemir’in konseriyle festival sona erecek.

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