Bitki sağlığı günü 12 Mayıs Bitki Sağlığı Günü çerçevesinde Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde zirai ilaç bayilerinin katılımı ile bitki sağlının önemi görüşüldü.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 12 Mayıs Uluslararası Bitki Sağlığı Günü çerçevesinde Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde toplantı düzenlendi. İl ve İlçe Müdürlüğü yönetim kadrosu ile ilgili teknik personel ile zirai ilaç bayilerinin katılımıyla bitki sağlığının önemine dikkat çekildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak yaptığı açılış konuşmasında bitki sağlığının sadece bitki dolayısı ile insan sağlığı demek olduğuna vurgu yaptı. Saylak, “Muğla tarımında bitki sağlığının korunması için toplantıda istişarede bulunmanın yanı sıra sahada yapılan çalışmalara neler katabiliriz. Burada sahadaki deneyimlerimizi paylaşarak kadimden gelen uygulamaları kırsalda üretim yapan kadim üreticilerden öğrenmek ve bu kıymetli bilgi ve tecrübeleri aktarmak zorundayız” dedi. Dünyanın büyük bir değişim içinde olduğuna değinen İl Müdürü Saylak, bitki sağlığı korunarak üretimin artırılmasının yanı sıra gıda israfının da önüne geçmenin önemli olduğuna değindi. Saylak, kalıntıdan uzak sağlıklı gıda arzı için her türlü çalışmanın yapıldığına dikkat çekerken, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bitki ve toprak sağlığının korunmasına yönelik Bertaraf Projesi, erken uyarı sistemlerinin kurulması, böcek tuzaklarının yaygınlaştırılması yanında biyolojik mücadele yönetimlerinin arttırıldığını ve bu çalışmalara hız verildiğini açıkladı.

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