Bodrum’da sahiller hareketlendi Deniz, kum ve güneşin tadını çıkardılar

Hava sıcaklığının 26, deniz sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Muğla’nın Bodrum ilçesinde sahillerde yoğunluk yaşandı.



Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum’da havaların ısınmaya başlamasıyla sahillerde hareketlendi. Termometrelerin 26 dereceyi gösterdiği ilçede yerli ve yabancı turistlerle ilçede yaşamını sürdüren vatandaşlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.



Turistler, Bodrum’un Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet sahillerinde deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. Kimilerinin köpekleri ile birlikte denize girdiği görüldü. Kimileri ise sahil yollarında yürüyüş yapmayı tercih etti.



Bodrum’da hava sıcaklığının birkaç gün daha 2627 derece dolaylarında olacağı tahmin ediliyor.

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