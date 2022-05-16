Bodrumspor - Sivas Belediye Spor: 1-0

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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BODRUM, (DHA) -

STAT: İlçe

HAKEMLER: Ozan Ergün (xx), Ali Uğurtan Demirtaş (xx), Samet Özkul (xx)

BODRUMSPOR: Ali Türkan (xxx) Üzeyir (xx), Onur (xxx), Süleyman Özdamar (xxx), Cenk (xx), Erkan (xxx), Süleyman Güneş (xx), Erdem (x) (Dk. 83 Burhan), Samet (xx), Bahadır (x) (Dk. 71 Yekta xx), Celal (x) (Dk. 54 Berk İsmail xxx)

SİVAS BELEDİYE SPOR: Taha Cengiz (x) Gökhan (xx), Uğur (x), Alpay (xx), Oğuzhan (xx), Ozan (x) (Dk. 77 İlhami x), Furkan (x), Eşref (xx), Yücel (xx), Abdullah (xx) (Dk. 77 Yasin x), Enes Yılmaz (x)

GOL: Dk. 86 Berk İsmail (Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Onur, Berk İsmail, Erkan, Süleyman Güneş (Bodrumspor), Furkan, Ozan, Eşref, Taha Cengiz, Uğur, Yasin (Sivas Belediye Spor)

KIRMIZI KART: Dk. 86 Furkan (Sivas Belediye Spor)

TFF 2'nci Lig Play-Off çeyrek final rövanş maçında Sivas Belediye Spor'u evinde 1-0 mağlup eden Bodrumspor, adını yarı finale yazdırdı. Eşleşmenin Sivas'taki ilk maçından golsüz beraberlikle ayrılan yeşil-beyazlılar, Bodrum İlçe Stadı'ndaki rövanşta 86'ncı dakikada Berk İsmail'in tek golüyle yarı finale yükselmeyi başardı. Sivas ekibinde Furkan golün ardından kırmızı kart gördü. Maçın ardından büyük sevinç yaşayan Bodrumspor, Spor Toto 1'inci Lig yolunda 1461 Trabzon FK'yı eleyen Bayburt Özel İdarespor ile yarı finalde eşleşti.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2022-05-16 18:26:02



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