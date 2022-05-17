Hollanda Kral Günü, Ankara Büyükelçisi Kwaasteniet'in katılımı ile Marmaris'te kutlandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Hollanda Kralı Willem Alexander’in doğum günü münasebeti ile 'Hollanda Milli Günü' kutlama resepsiyonu düzenlendi.

Marmaris Siteler Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde, Hollanda’nın milli bayramı 'Kral Günü' kutlandı. Hollanda Marmaris Fahri Konsolosu Murat Azgun'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonun gerçekleştirildiği salon, Türk ve Hollanda bayrakları ile donatıldı. Resepsiyona Hollanda Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilçe kurum müdürleri ve turizmcilerin yanı sıra Marmaris’te yaşayan Hollandalılar da katıldı.

Türkiye ve Hollanda milli marşlarının okunmasıyla başlayan kutlamaların açılış konuşmasını Hollanda Marmaris Fahri Konsolosu Murat Azgun yaptı. Hollanda Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet resepsiyonda yaptığı konuşmada, "Marmaris bizim için büyük bir öneme sahip. Güneş, deniz, kum, koyların güzelliği tüm insanları bir araya getiriyor. Hollanda hükümetimiz Hollandalı gezginlere Türkiye’yi yeniden gezmeleri adına teşvik ediyoruz. Zor geçen 2 yıldan sonra açılan Amsterdam Havalimanı'nda Akdeniz'i özleyen Hollandalılar bir hayli yoğunluk yaşadık, bu sezonun 2019 sezonunu geçmesini diliyoruz" dedi.

Orman yangınlarına da değinen Büyükelçi Kwaasteniet, "Geçen yaz çıkan orman yangınları bir süre daha kalacak bir iz bıraktı. Marmaris’i, doğayı ve turizmi etkileyen bu trajedi bizleri çok duygulandırdı. Yanan alanların yeniden yeşillenmesi için de biz de destek olmak istedik. Bugün temsili olarak yanan alanlara fidan diktik. Kasım ayında dikilmek üzere 10 bin fidanı da hediye ediyoruz" diyerek Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve Fahri Hollanda Konsolosu Murat Azgun'a üzerinde 10 bin fidan yazan bir bağış bir çeki sundu.

Marmaris Kaymakamı Aksoy ise, "Sadece ülkemizin değil dünyanın en güzel beldesi olan Marmaris’te sizleri ağırlamaktan son derece onur duyduk. Bu büyük orman yangını sadece ağacımızı, yeşilimizi kaybetmemize sebep olmadı bizleri de çok üzdü. Sizlerin Hollanda Krallığı ve halkı olarak bizim acımızı paylaşmanız bizleri duygulandırdı. Marmaris eskisinden çok daha yeşil çok daha güzel olacak bu anlamlı hediyeniz için teşekkür ediyorum" diyerek Hollanda halkının Kral Günü'nü kutladı.

Hollanda Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet resepsiyondan önce Marmaris Milli Parklar alanında yanan bölgede Hollandalı vatandaşlar ile birlikte temsili fidan dikimi yaptı.

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