Bodrum’un 30 yıllık altyapı ihtiyacı ortadan kalkıyor Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Bodrum muhtarlarıyla bir araya geldiği toplantıda Bodrum’un en az 30 yıllık altyapı sorununu ortadan kaldıracaklarını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Bodrum İlçesinde devam eden yatırımlar ile ilgili bilgi vermek amacıyla Bodrum muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıya Başkan Gürün’ün yanı sıra Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Muhtarlar Dernek Başkanı Ahmet Cemil Gündüz ve Bodrum’un çeşitli mahallelerinden 42 muhtar katıldı.

Toplantıda konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, altyapı yatırımlarının yapılması gereken zorunlu bir yatırım olduğunu vurgulayarak Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum’da önemli yatırımların hayata geçirildiğini ve Osman Gürün ile birlikte uyum içinde daha büyük hizmetlere imza atacaklarını söyledi.

Aras, “Bodrum’da önemli bir altyapı eksiği olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu nedenle Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan altyapı projelerinin yapımı nedeniyle çok mutluyuz. Altyapı çalışmalarının siyaset için eleştiri malzemesi haline gelmesine ve acımasız eleştirilerin yapılmasına izin veremeyiz” dedi.

Muhtarlar toplantısında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Bodrum’daki altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilçemizin yıllardır devam eden önemli bir sorunun ortadan kaldıracağı ve Bodrum’un geleceğini güven altına alacağız” dedi. Gürün, “Biz 13 İlçesi olan çok geniş coğrafyaya sahip bir kentiz. Her ilçemizin önem durumu ve ihtiyacına göre yatırımlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bu yatırımların en önemlilerinden birçoğu Bodrum İlçemizde sürüyor. Bodrum’da ki çalışmalarımızın tamamlanması için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Yatırımların bir an önce bitmesini bizde istiyoruz ancak temel atma töreninde 2022 yılının sonunda önemli bir problem çıkmazsa yatırımlarımızı tamamlayacağız dedik. O nedenle biraz sabretmemiz gerekiyor. Biz bodrumun en az 30 yıllık alt yapı ve kanalizasyon problemlerini çözmek için çalışıyoruz” dedi.

Bodrum’da bu güne kadar 596 Milyon 390 Bin TL yatırım yaptıklarını ve 1 Milyar 46 Milyon TL’lik yatırımların ise devam ettiğini vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bu yatırımların yanında en büyük sorunun ise içme suyu hatları olduğunu söyledi. Gürün, “Muğla bir deprem bölgesi ve irili ufaklı sürekli depremler meydana geliyor. Bu yer kaymaları su isale hatlarının sürekli patlamasına neden oluyor. Bu hatların davası devam ediyor. Biz Bodrum’un susuz kalmaması için elimizden gelen tüm çalışmayı yapıyoruz” dedi.

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